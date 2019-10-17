Експерша ракетка України Долгополов повернеться на корт у 2020 році

Українець не виступав з торішнього турніру в Римі
Український тенісист Олександр Долгополов планує повернутися на корт на початку наступного сезону. Про це в Twitter інформує журналіст Міхал Самульскі.
Першим турніром за останні 1,5 року для Олександра може стати чемпіонат ATP 250 в Досі, який відбудеться в січні 2020 року.
Alexandr Dolgopolov intends to return on tour in January playing Doha and Australian Open. Last time he played ATP tournament - May 2018 (lost to Djokovic in Rome).— Michal Samulski (@MichalSamulski) October 16, 2019
30-річний спортсмен не брав участі в змаганнях ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) через проблеми зі здоров'ям. Свій останній матч Долгополов провів в травні 2018 року на ґрунтовому турнірі в Римі. За цей період Олександр переніс дві операції.
Нагадаємо, українська тенісистка Леся Цуренко, що займає на даний момент 73 позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), достроково завершила сезон. На останніх змаганнях 30-річна спортсменка не виступала через травму ліктя.