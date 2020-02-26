Экс-первая ракетка мира Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру. Об этом российская теннисистка написала на сайте Vanity Fair.



За всю карьеру она выиграла пять турниров "Большого шлема" - Australian Open в 2008 году, на US Open в 2006, Уимблдон в 2004 и Ролан Гаррос в 2012 и 2014 годах.

На ее счету 36 одиночных турниров WTA, включая Итоговый чемпионат 2004 года. В 2012 году она стала серебряной призеркой Олимпиады в Лондоне. В течение карьеры пять раз занимала первое место в мировом рейтинге.

В 2016 года Шарапова сдала положительный допинг-тест на мельдоний. Вследствие чего она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев.

После возвращения Мария выиграла лишь один турнир - в Тяньцзине в 2017 году.