Експерша ракетка світу Шарапова завершила кар'єру

Колишня перша ракетка світу Марія Шарапова вирішила завершити кар'єру. Про своє рішення 32-річна російська тенісистка написала в Instagram, розмістивши своє дитяче фото.

За всю кар'єру вона виграла п'ять турнірів "Великого шолома" - Australian Open у 2008 році, на US Open у 2006, Вімблдон у 2004 і Ролан Гаррос у 2012 і 2014 роках.

Вона одна з десяти жінок в історії, хто зібрала так званий "кар'єрний шолом" (виграла всі турніри "Великого шолома", але в різні роки).

На її рахунку 36 одиночних турнірів WTA, включаючи Підсумковий чемпіонат 2004 року. У 2012 році вона стала срібною призеркою Олімпійських ігор у Лондоні. Протягом кар'єри п'ять разів посідала перше місце у світовому рейтингу.

У 2016 році Шарапова зізналася у вживанні допінгу. В її пробі був виявлений мельдоній, заборонений Всесвітньою антидопінговою організацією. Внаслідок чого Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала спортсменку на два роки, але після апеляції термін відсторонення був скорочений до 15 місяців.

Після повернення Марія виграла лише один турнір - в Тяньцзіні у 2017 році.

На даний момент вона займає 145 строчку в рейтингу WTA.