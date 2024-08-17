UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-перша ракетка світу знавіснів через поразку від чоловіка Світоліної: відео

Автор: Антон Федорців

Іспанський тенісист Карлос Алькарас втратив контроль над емоціями після фіаско від француза Гаеля Монфіса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis TV.

Cincinnati Open, 2-й раунд, чоловіки

Монфіс – Алькарас – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)

 

Піренеєць не зміг перемогти в поєдинку, що розтягнувся на два дні. Алькарас виграв у першому сеті (6:4), але поступився на тай-брейку другого. У вирішальній же партії французький тенісист із одним брейком завоював путівку в наступне коло.

Гнів поразки Алькарас зігнав на ракетці. Він щосили гамселив нею об корт, допоки не зламав. Найімовірніше, через надмірні емоції іспанський тенісист згодом заплатить символічний штраф.

Монфіс ненадовго затримався в Цинциннаті. Змушений зіграти ще один поєдинок у той же день француз поступився в 1/8 фіналу норвежцю Хольгеру Руне. На позитивному імпульсі коханий українки Еліни Світоліної взяв перший сет (6:3), але програв у двох наступних.

 

 

 

Хто такий Карлос Алькарас

Уродженець автономної спільноти Мурсія, почав займатися тенісом у 4 роки. Тренер – колишня перша ракетка світу Хуан Карлос Ферреро.

У дорослий чоловічий тур потрапив у 2018 році. Уперше дійшов до фіналу на Croatia Open-2021. Завоював 15 титулів, п'ять разів поступився у вирішальних поєдинках. Перший великий тріумф іспанця – US Open два роки тому. Пробився до ATP Finals-2022, але пропустив Підсумковий турнір через ушкодження.

Поєднав у грі риси "великої трійки" – Федерера, Надаля і Джоковіча. Захоплюється гольфом і футболом, уболіває за мадридський "Реал".

До слова, раніше Алькарас програв Джоковічу фінал Олімпійських ігор-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс