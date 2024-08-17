Екс-перша ракетка світу знавіснів через поразку від чоловіка Світоліної: відео

Іспанський тенісист Карлос Алькарас втратив контроль над емоціями після фіаско від француза Гаеля Монфіса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis TV.
Cincinnati Open, 2-й раунд, чоловіки
Монфіс – Алькарас – 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)
Піренеєць не зміг перемогти в поєдинку, що розтягнувся на два дні. Алькарас виграв у першому сеті (6:4), але поступився на тай-брейку другого. У вирішальній же партії французький тенісист із одним брейком завоював путівку в наступне коло.
Гнів поразки Алькарас зігнав на ракетці. Він щосили гамселив нею об корт, допоки не зламав. Найімовірніше, через надмірні емоції іспанський тенісист згодом заплатить символічний штраф.
Монфіс ненадовго затримався в Цинциннаті. Змушений зіграти ще один поєдинок у той же день француз поступився в 1/8 фіналу норвежцю Хольгеру Руне. На позитивному імпульсі коханий українки Еліни Світоліної взяв перший сет (6:3), але програв у двох наступних.
Уродженець автономної спільноти Мурсія, почав займатися тенісом у 4 роки. Тренер – колишня перша ракетка світу Хуан Карлос Ферреро.
У дорослий чоловічий тур потрапив у 2018 році. Уперше дійшов до фіналу на Croatia Open-2021. Завоював 15 титулів, п'ять разів поступився у вирішальних поєдинках. Перший великий тріумф іспанця – US Open два роки тому. Пробився до ATP Finals-2022, але пропустив Підсумковий турнір через ушкодження.
Поєднав у грі риси "великої трійки" – Федерера, Надаля і Джоковіча. Захоплюється гольфом і футболом, уболіває за мадридський "Реал".
До слова, раніше Алькарас програв Джоковічу фінал Олімпійських ігор-2024.
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