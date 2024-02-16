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Екс-перша ракетка світу подала позов на мільйони до виробника харчових добавок

Фото: Сімона Халеп прагне компенсації за тривалий бан (facebook.com/simonahalep)
Автор: Антон Федорців

Іменита румунська тенісистка Сімона Халеп вирішила позиватися до канадської компанії Quantum Nutrition після багаторічної дискваліфікації за вживання заборонених речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

32-річна спортсменка подала позов на канадського виробника харчових добавок у суд штату Нью-Йорк. Вона пов'язала бан за вживання допінгу з продукцією Quantum Nutrition.

Халеп намагається відсудити в компанії понад 10 млн доларів. Причина – компенсація шкоди. На думку румунки, заборонена речовина в її організм потрапила після вживання добавки під час одного турніру. Виробник не вказав на етикетці, що до складу продукту входить роксадустат – речовина зі списку заборонених.

Восени Халеп отримала 4-річну дискваліфікацію за два порушення у сфері допінгу. Окрім вживання заборонених препаратів, румунська тенісистка отримала звинувачення щодо біологічного паспорта спортсмена. Бан триватиме до жовтня 2026-го.

Хто така Сімона Халеп

Уродженка Констанци, у світовий тур потрапила в 2006 році. Кумири в тенісі – Роджер Федерер і Жустін Енін. Лідером рейтингу Жіночої тенісної асоціації стала 9 жовтня 2017-го.

На професіональному рівні здобула 24 титули в одиночному розряді. Найвидатніші перемоги – "Ролан Гаррос" (2018) і Вімблдон (2019). У 2014 році дійшла до фіналу WTA Finals, де поступилася Серені Вільямс. Загалом заробила понад 40 млн доларів призових.

Походить з арумунів – народу на Південних Балканах зі своєю мовою. На старті тенісної кар'єри заради кращих спортивних результатів лягла під ніж для зменшення грудей.

До слова, українка Ястремська піднялася на три позиції в новому рейтингу WTA.

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