Экс-первая ракетка мира подала иск на миллионы к производителю пищевых добавок

32-летняя спортсменка подала иск на канадского производителя пищевых добавок в суд штата Нью-Йорк. Она связала бан за употребление допинга с продукцией Quantum Nutrition.

Халеп пытается отсудить у компании более 10 млн долларов. Причина – компенсация ущерба. По мнению румынки, запрещенное вещество в ее организм попало после употребления добавки во время одного турнира. Производитель не указал на этикетке, что в состав продукта входит роксадустат – вещество из списка запрещенных.

Осенью Халеп получила 4-летнюю дисквалификацию за два нарушения в сфере допинга. Кроме употребления запрещенных препаратов, румынская теннисистка получила обвинения относительно биологического паспорта спортсмена. Бан продлится до октября 2026-го.

Кто такая Симона Халеп

Уроженка Констанцы, в мировой тур попала в 2006 году. Кумиры в теннисе – Роджер Федерер и Жюстин Энин. Лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации стала 9 октября 2017 года.

На профессиональном уровне завоевала 24 титула в одиночном разряде. Самые выдающиеся победы – "Ролан Гаррос" (2018) и Уимблдон (2019). В 2014 году дошла до финала WTA Finals, где уступила Серене Уильямс. В общей сложности заработала свыше 40 млн долларов призовых.

Происходит из аромунов – народа на Южных Балканах со своим языком. На старте теннисной карьеры ради лучших спортивных результатов легла под нож для уменьшения груди.