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Екс-перша ракетка світу несподівано призупинила виступи: вона вилетить із топ-100

Фото: Габріньє Мугуруса перебувала на першій сходинці рейтингу в 2017 році (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Тимчасову паузу в професіональних виступах вирішила взяти дворазова переможниця турнірів "Великого шолома" Габріньє Мугуруса.

Про це заявив журналіст Жозе Моргаду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

29-річна іспанка свідомо пропустить "американську" частину сезону-2023. Піренейська тенісистка відмовилася від участі в престижних змаганнях в Індіан-Веллсі та Маямі.

Мугуруса взяла паузу, щоб набрати оптимальні кондиції. Перерва у виступах позначиться на становищі спортсменки в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Іспанська тенісистка втратить здобуті рік тому очки та випаде з топ-100 класифікації. Торік вона була в п'ятірці найсильніших.

"Я візьму перерву в змаганнях на найближчі кілька тижнів. Я продовжу працювати зі своєю командою, щоб повернутися на свій тенісний рівень і почуватися готовою до участі в турнірах", – заявила Мугуруса.

Хто така Габріньє Мугуруса

Народилася у Каракасі в сім'ї венесуелки та баска. У 6 років переїхала з батьками до Іспанії та виховувалася в тенісній академії Барселони.

На професіональному рівні дебютувала навесні 2012 року. Виграла 10 титулів в одиночному розряді. Зокрема, Мугуруса тріумфувала на "Ролан Гарросі-2016" та Вімблдоні рік потому. За підсумками сезону-2021 виграла WTA Finals.

Тренер іспанки – іменита співвітчизниця Кончіта Мартінес. За роки виступів заробила майже 25 млн доларів призових.

До слова, українка Калініна програла Плішковій матч 1/8 фіналу турніру в Дубаях.

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