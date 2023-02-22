Екс-перша ракетка світу несподівано призупинила виступи: вона вилетить із топ-100
Тимчасову паузу в професіональних виступах вирішила взяти дворазова переможниця турнірів "Великого шолома" Габріньє Мугуруса.
Про це заявив журналіст Жозе Моргаду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.
29-річна іспанка свідомо пропустить "американську" частину сезону-2023. Піренейська тенісистка відмовилася від участі в престижних змаганнях в Індіан-Веллсі та Маямі.
Мугуруса взяла паузу, щоб набрати оптимальні кондиції. Перерва у виступах позначиться на становищі спортсменки в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Іспанська тенісистка втратить здобуті рік тому очки та випаде з топ-100 класифікації. Торік вона була в п'ятірці найсильніших.
"Я візьму перерву в змаганнях на найближчі кілька тижнів. Я продовжу працювати зі своєю командою, щоб повернутися на свій тенісний рівень і почуватися готовою до участі в турнірах", – заявила Мугуруса.
Хто така Габріньє Мугуруса
Народилася у Каракасі в сім'ї венесуелки та баска. У 6 років переїхала з батьками до Іспанії та виховувалася в тенісній академії Барселони.
На професіональному рівні дебютувала навесні 2012 року. Виграла 10 титулів в одиночному розряді. Зокрема, Мугуруса тріумфувала на "Ролан Гарросі-2016" та Вімблдоні рік потому. За підсумками сезону-2021 виграла WTA Finals.
Тренер іспанки – іменита співвітчизниця Кончіта Мартінес. За роки виступів заробила майже 25 млн доларів призових.
Garbiñe Muguruza confirms she won't play the Sunshine double.— José Morgado (@josemorgado) February 21, 2023
Career stopped as she will leave the top 100.
Was top 5 a year ago.
Looks like the best decision for her... https://t.co/Bjw4xAPs1Z
До слова, українка Калініна програла Плішковій матч 1/8 фіналу турніру в Дубаях.
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