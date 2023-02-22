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Экс-первая ракетка мира неожиданно приостановила выступления: она вылетит из топ-100

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Женева, Среда 22 февраля 2023 19:03
Экс-первая ракетка мира неожиданно приостановила выступления: она вылетит из топ-100 Фото: Габринье Мугуруса находилась на первой строчке рейтинга в 2017 году (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Временную паузу в профессиональных выступлениях решила взять двукратная победительница турниров "Большого шлема" Габринье Мугуруса.

Об этом заявил журналист Жозе Моргаду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

29-летняя испанка сознательно пропустит "американскую" часть сезона-2023. Пиренейская теннисистка отказалась от участия в престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами.

Мугуруса взяла паузу, чтобы набрать оптимальные кондиции. Перерыв в выступлениях отразится на положении спортсменки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Испанская теннисистка потеряет полученные год назад очки и выпадет из топ-100 классификации. В 2022-м она была в пятерке сильнейших.

"Я возьму перерыв в соревнованиях на ближайшие несколько недель. Я продолжу работать со своей командой, чтобы вернуться на свой теннисный уровень и чувствовать себя готовой к участию в турнирах", – заявила Мугуруса.

Кто такая Габринье Мугуруса

Родилась в Каракасе в семье венесуэлки и баска. В 6 лет переехала с родителями в Испанию и воспитывалась в теннисной академии Барселоны.

На профессиональном уровне дебютировала весной 2012 года. Выиграла 10 титулов в одиночном разряде. В частности, Мугуруса триумфовала на "Ролан Гарросе-2016" и Уимблдоне годом позже. По итогам сезона-2021 выиграла WTA Finals.

Тренер испанки – знаменитая соотечественница Кончита Мартинес. За годы выступлений заработала почти 25 млн долларов призовых.

К слову, украинка Калинина проиграла Плишковой матч 1/8 финала турнира в Дубае.

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