Экс-первая ракетка мира неожиданно приостановила выступления: она вылетит из топ-100
Временную паузу в профессиональных выступлениях решила взять двукратная победительница турниров "Большого шлема" Габринье Мугуруса.
Об этом заявил журналист Жозе Моргаду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
29-летняя испанка сознательно пропустит "американскую" часть сезона-2023. Пиренейская теннисистка отказалась от участия в престижных соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами.
Мугуруса взяла паузу, чтобы набрать оптимальные кондиции. Перерыв в выступлениях отразится на положении спортсменки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Испанская теннисистка потеряет полученные год назад очки и выпадет из топ-100 классификации. В 2022-м она была в пятерке сильнейших.
"Я возьму перерыв в соревнованиях на ближайшие несколько недель. Я продолжу работать со своей командой, чтобы вернуться на свой теннисный уровень и чувствовать себя готовой к участию в турнирах", – заявила Мугуруса.
Кто такая Габринье Мугуруса
Родилась в Каракасе в семье венесуэлки и баска. В 6 лет переехала с родителями в Испанию и воспитывалась в теннисной академии Барселоны.
На профессиональном уровне дебютировала весной 2012 года. Выиграла 10 титулов в одиночном разряде. В частности, Мугуруса триумфовала на "Ролан Гарросе-2016" и Уимблдоне годом позже. По итогам сезона-2021 выиграла WTA Finals.
Тренер испанки – знаменитая соотечественница Кончита Мартинес. За годы выступлений заработала почти 25 млн долларов призовых.
Garbiñe Muguruza confirms she won't play the Sunshine double.— José Morgado (@josemorgado) February 21, 2023
Career stopped as she will leave the top 100.
Was top 5 a year ago.
Looks like the best decision for her... https://t.co/Bjw4xAPs1Z
К слову, украинка Калинина проиграла Плишковой матч 1/8 финала турнира в Дубае.
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