Екс-офіцер Mi-6: Навального могли вбити за спиною Путіна

"У мене немає точної інформації з цього приводу, але, очевидно, я іноді згадую випадок з Нельсоном Манделою, коли він сидів у в'язниці на острові Роббен, і влада ПАР, хоч і тримала його у в'язниці і не збиралася випускати чи щось таке, розуміючи, що в довгостроковій перспективі Мандела буде потенційним лідером країни, який зможе об'єднати країну, і тому так, він не повинен бути на волі, скидаючи режим, але і не повинен бути підданий тортурам або вбитий, тому що він був страховим полісом в певному сенсі політично, що виявилося правильною політикою в Південній Африці. Але я думаю, що в Росії це було не так, я думаю, він був убитий", - сказав Стіл.

Колишній офіцер британської розвідки зазначив, що не знає, хто міг стояти за вбивством Навального.

"Я маю на увазі, що проблема Росії, як ви знаєте, полягає в тому, що, хоча Путін - це так, він головний, всі його бояться, вони також роблять усілякі речі за його спиною, включаючи вбивства один одного, заподіяння шкоди один одному та дискредитацію один одного, що тривало роками", - зазначив екс-офіцер.

Стіл нагадав про численні випадки загибелі російських нафтових керівників.

"Лише за останні два роки їх було п'ять. Це не свідчить про стабільність керівництва", - додав він.