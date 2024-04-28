Экс-офицер Mi-6: Навального могли убить за спиной Путина
Российский оппозиционер Алексей Навальный был убит в тюрьме. Убийство могло быть спланировано за спиной российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего офицера британской разведки Mi-6 Криса Стила украинской журналистке Дженни Клочко.
"У меня нет точной информации на этот счет, но, очевидно, я иногда вспоминаю случай с Нельсоном Манделой, когда он сидел в тюрьме на острове Роббен, и власти ЮАР, хотя и держали его в тюрьме и не собирались выпускать или что-то в этом роде, понимая, что в долгосрочной перспективе Мандела будет потенциальным лидером страны, который сможет объединить страну, и поэтому да, он не должен быть на свободе, свергая режим, но и не должен быть подвергнут пыткам или убит, потому что он был страховым полисом в некотором смысле политически, что оказалось правильной политикой в Южной Африке. Но я думаю, что в России это было не так, я думаю, он был убит", - сказал Стил.
Бывший офицер британской разведки отметил, что не знает, кто мог стоять за убийством Навального.
"Я имею в виду, что проблема России, как вы знаете, заключается в том, что, хотя Путин - это да, он главный, все его боятся, они также делают всевозможные вещи за его спиной, включая убийства друг друга, нанесение ущерба друг другу и дискредитацию друг друга, что продолжалось годами", - отметил экс-офицер.
Стол напомнил о многочисленных случаях гибели российских нефтяных руководителей.
"Только за последние два года их было пять. Это не свидетельствует о стабильности руководства", - добавил он.
Смерть Навального
Напомним, в феврале 2024 года российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в российской тюрьме, где он находился с 2021 года, когда вернулся в Россию.
В России заявляют, что причиной смерти Навального был тромб. ЕС и НАТО ввели санкции против России из-за смерти оппозиционера.
Некоторые западные СМИ предполагали, что российский диктатор Владимир Путин причастен к смерти Навального. Однако, недавно The Wall Street Journal со ссылкой на американские спецслужбы сообщило, что Путин мог не отдавать приказ об убийстве Навального, хотя это не снимает с него ответственности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.