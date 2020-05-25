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Экс-наставник "Ювентуса" готов к возобновлению тренерской деятельности

Новости » Спорт     25.05.2020 - 16:26
Экс-наставник "Ювентуса" готов к возобновлению тренерской деятельности
Фото: Массимилиано Аллегри (juventus.com)

Итальянский специалист год находится без работы

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил о готовности вернуться к работе. В услугах итальянского специалиста заинтересован ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, 52-летний специалист хотел бы возобновить карьеру в итальянской Серии А из-за своей семьи, однако ему может быть трудно найти работу на родине, которая соответствует его ожиданиям.

Таким образом, у тренера, от услуг которого отказалась "Бавария" в апреле этого года, остается два варианта. Сообщается, что со специалистом уже провел переговоры спортивный директор парижан Леонардо.

Напомним, итальянский тренер решил взять паузу в карьере после ухода из "Ювентуса" летом 2019 года.

Под руководством Аллегри "Юве" дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где проигрывал испанским грандам - "Барселоне" в 2015 году (1:3) и "Реала" в 2017 (1:4).

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ЮвентусПСЖвозвращениетренер
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