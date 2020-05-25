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Екс-наставник "Ювентуса" готовий до відновлення тренерської діяльності

Новини » Спорт     25.05.2020 - 16:26
Екс-наставник "Ювентуса" готовий до відновлення тренерської діяльності
Фото: Массіміліано Аллегрі (juventus.com)

Італійський спеціаліст рік знаходиться без роботи

Колишній головний тренер туринського "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі заявив про готовність повернутися до роботи. У послугах італійського фахівця зацікавлений ПСЖ і "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Gazzeta dello Sport.

За інформацією джерела, 52-річний фахівець хотів би відновити кар'єру в італійській Серії А через свою сім'ї, проте йому може бути важко знайти роботу на батьківщині, яка відповідає його очікуванням.

Таким чином, у тренера, від послуг якого відмовилася "Баварія" в квітні цього року, залишається два варіанти. Повідомляється, що з фахівцем вже провів переговори спортивний директор парижан Леонардо.

Нагадаємо, італійський тренер вирішив взяти паузу в кар'єрі після відходу з "Ювентуса" влітку 2019 року.

Під керівництвом Аллегрі "Юве" двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів, де програвав іспанським грандам - ​​"Барселоні" у 2015 році (1:3) і "Реалу" у 2017 (1:4).

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ЮвентусПСЖвозвращениетренер
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