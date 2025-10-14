Екс-нардепу від "Партії регіонів" обрали запобіжний захід за оборудки з землею під Києвом

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього нардепа від "Партії регіонів", підозрюваного в організації легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Йдеться про 9 земельних ділянок загальною площею 18 гектарів під Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Деталі схеми

За даними слідства, навесні 2021 року між екснардепом та однією з забудовниць виник корпоративний конфлікт за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції в передмісті Києва.

Згодом підприємиця вирішила вивести активи ринку на підконтрольні компанії та фізичних осіб.

"Після проведення низки дій, спрямованих на передачу землі в оренду підконтрольному товариству, ці ділянки на підставі удаваних правочинів було продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею", - розповіли у САП.

Зв'язок екс-нардепа та забудовниці

У відомстві додали, що у процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали мирову угоду щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови.

А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств - власників земельних ділянок.

Яу уточнили у САП, після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.