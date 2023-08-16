Экс-нардепа Святаша будут судить за оправдание агрессии РФ и мошенничество

Бывшего народного депутата от "Партии Регионов" Дмитрия Святаша будут судить за призывы к изменению границ территории Украины, оправдание агрессии России и мошенничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора , который не указывает имя нардепа.

При этом по описанию и фотографии можно сделать вывод, что речь идет о Святаше. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата.

Отмечается, что экс-нардепу инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, мошенничество, подделку документов и легализацию имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, подозреваемый, используя свой политический пост, фактически руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продаже транспортных средств.

Бывший депутат, являясь конечным владельцем группы предприятий из более 90 юридических лиц, получил от банка кредитную линию на 50 млн долларов.

Обвиняемый передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права в качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств.

При этом после наступления срока возврата средств он использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество от обременений.

В ходе проведения экспертизы подтверждено нанесение ущерба такими действиями на сумму 1,1 млрд гривен.

ОГП отмечает, что в 2019 году в связи с объявлением в розыск обвиняемый начал скрываться на территории России.

В августе 2022 года после оккупации части территории Украины россиянами, Святаш разместил на своей странице в соцсети пост, в котором призвал к изменению территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничеству с оккупационными властями.

В рамках следствия по ходатайству прокуратуры имущество и активы экс-нардепа на сумму более 600 млн гривен арестовали и передали в управление АРМА.

Дело Святаша

После начала полномасштабной войны экс-нардеп выступал в поддержку РФ и оправдывал захват части восточных и южных областей Украины. Он даже призвал оставшихся в оккупации украинцев брать российские паспорта.

Святаш также гарантировал гражданским якобы лояльное отношение со стороны россиян и обещал "списание" кредитных обязательств.

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