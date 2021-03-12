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Экс-нардепа Микитася выпустили из СИЗО

Автор: Олег Черныш, Лера Полищук

Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения бывшему народному депутату и экс-главе строительной компании "Укрбуд" Максиму Микитасю. По решению суда он покинул СИЗО.

Об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Евгений Грушовец.

"Суд удовлетворил наше ходатайство и отменил содержание под стражей Микитася", - сказал юрист.

Он отметил, что Микитась будет находиться под ночным домашним арестом.

По его словам, основанием для отмены меры пресечения является то, что арест в СИЗО для Микитася был избран немотивированно и незаконно.

Напомним, Микитася считают подозреваемым в заказном похищении человека и вымогательстве денег. До этого бывший нардеп пошел на сотрудничество с НАБУ в деле, в которые его подозревали в организации аферы с квартирами Национальной гвардии. Через соглашение о сотрудничестве Микитася выпустили из СИЗО. Однако позже суд отправил его под стражу без права внесения залога.

Напомним, в конце декабря Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.

31 декабря со второй попытки Шевченковский райсуд избрал меру пресечения Максиму Микитасю по делу о заказном похищении человека. Он был отправлен под стражу до 27 февраля.

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