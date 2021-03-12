Экс-нардепа Микитася выпустили из СИЗО

"Суд удовлетворил наше ходатайство и отменил содержание под стражей Микитася", - сказал юрист.

Он отметил, что Микитась будет находиться под ночным домашним арестом.

По его словам, основанием для отмены меры пресечения является то, что арест в СИЗО для Микитася был избран немотивированно и незаконно.

Напомним, Микитася считают подозреваемым в заказном похищении человека и вымогательстве денег. До этого бывший нардеп пошел на сотрудничество с НАБУ в деле, в которые его подозревали в организации аферы с квартирами Национальной гвардии. Через соглашение о сотрудничестве Микитася выпустили из СИЗО. Однако позже суд отправил его под стражу без права внесения залога.