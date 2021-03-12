Екс-нардепа Микитася випустили з СІЗО

"Суд задовольнив наше клопотання і скасував утримання під вартою Микитася", - сказав юрист.

Він зазначив, що Микитась буде перебувати під нічним домашнім арештом.

За його словами, підставою для скасування запобіжного заходу є те, що арешт у СІЗО для Микитася був обраний невмотивовано та незаконно.

Нагадаємо, Микитася вважають підозрюваних у замовному викраденні людини та здирництві грошей. До цього колишній нардеп пішов на співпрацю з НАБУ в справі, в які його підозрювали в організації афери з квартирами Національної гвардії. Через угоду про співпрацю Микитася випустили з СІЗО. Однак пізніше суд відправив його під варту без права внесення застави.