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Екс-нардепа Микитася випустили з СІЗО

Автор: Олег Черниш, Лера Полищук

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід колишньому народному депутату і екс-главі будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО.

Про це РБК-Україна розповів його адвокат Євген Грушовец.

"Суд задовольнив наше клопотання і скасував утримання під вартою Микитася", - сказав юрист.

Він зазначив, що Микитась буде перебувати під нічним домашнім арештом.

За його словами, підставою для скасування запобіжного заходу є те, що арешт у СІЗО для Микитася був обраний невмотивовано та незаконно.

Нагадаємо, Микитася вважають підозрюваних у замовному викраденні людини та здирництві грошей. До цього колишній нардеп пішов на співпрацю з НАБУ в справі, в які його підозрювали в організації афери з квартирами Національної гвардії. Через угоду про співпрацю Микитася випустили з СІЗО. Однак пізніше суд відправив його під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, в кінці грудня Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні грошей. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.

31 грудня з другої спроби Шевченківський райсуд обрав запобіжний захід Максиму Микитасю по справі про замовне викрадення людини. Він був відправлений під варту до 27 лютого.

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