У екс-нардепа Горбатова знайшли унікальні стародавні артефакти: коштують мільйони доларів

За даними правоохоронців, серед знайденого: унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI - XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

В ДБР нагадують, що ще в квітні 2022 року Горбатова викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР", який на початку двохтисячних років очолював Раду міністрів АР Крим. Він продовжував вести бізнес на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

Так, колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

Після проведення шести обшуків працівники ДБР в одному з офісних приміщень Києва, що належать екс-депутату, знайшли понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей.

Зокрема, у ході обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Під час нових обшуків на початку травня, у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Зокрема, вилучений меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами.

Також були знайдені обладунки 16-19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.

Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11-12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Цінні знахідки, як і попередні, наразі передано на зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості.

Як заявили в ДБР, обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

Під час обшуків також було знайдено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Криму та Донецької області.

За оперативними даними, екс-депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії. Наразі порушено справи за:

ч. 4 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників);

ст. 198 ККУ (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).

Фото: колишній нардеп Горбатов зберігав крадені артефакти на мільйони доларів (dbr.gov.ua)

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд арештував майно колишнього народного депутата Валерія Горбатова. Йшлося, зокрема, про квартири та автомобілі.

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