Умер экс-нардеп Звягильский

Как отметила адвокат, Звягильский пять дней назад находился в реанимации и ситуация была критической.

Звягильский был народным депутатом Украины с первого по восьмой созыв. В 2019 году он впервые отказался баллотироваться в парламент.

Звягильский исполнял обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, депутат Верховной рады Украины (1990-2019), доктор технических наук, профессор, герой социалистического труда (1986), герой Украины (2003).

В 2000-х годах поддерживался Партией регионов и входил в состав ее фракции в Раде, с 2014 года - Оппозиционного блока.

Звягильский много лет был директором шахты имени Засядько.