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Помер екс-нардеп Звягільський

Автор: Олександр Білоус

Колишній народний депутат Юхим Звягільський помер після того, як він у важкому стані перебував у лікарні. Він помер у віці 88 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію адвоката Тетяни Зелькіної у Facebook.

Як зазначила адвокат, Звягільський п'ять днів тому перебував у реанімації і ситуація була критичною.

Звягільський був народним депутатом України з першого по восьме скликання. У 2019 році він вперше відмовився балотуватися до парламенту.

Звягільський виконував обов'язки прем'єр-міністра України в 1993-1994 роках, депутат Верховної Ради України (1990-2019), доктор технічних наук, професор, герой Соціалістичної Праці (1986), герой України (2003).

У 2000 - х роках підтримувався Партією регіонів і входив до складу її фракції в Раді, з 2014 року-Опозиційного блоку.

Звягільський багато років був директором шахти імені Засядька.

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