Екс-нардеп Жеваго отримав підозру: міг підкупити колишнього голову Верховного суду

У НАБУ зазначають, що про підозру Жеваго повідомили у рамках міжнародної правової допомоги, оскільки він зараз перебуває на території Франції.

За даними слідства, 2002 року він придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери звернулися до суду, щоб визнати купівлю акцій колишнім нардепом недійсною. Але суд не задовольнив позов.

Вже 2022 року апеляційний суд скасував таке рішення і визнав недійсним договір купівлі-продажу акцій.

Але, як зазначають правоохоронці, у 2023 році Жеваго спробував не допустити втрату власності у гірничо-збагачувальному комбінаті та вступив у змову з одним з адвокатів, у якого "були зв'язки" у Верховному суді.

"Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 мільйона доларів США (1,8 мільйона доларів США - суддям Верховного суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг)", - уточнюють у НАБУ.

У бюро вважають, що після цього суд ухвалив рішення на користь колишнього нардепа.

Як підкреслили в НАБУ, один із траншів у розмірі 450 тисяч доларів адвокат передавав голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Справа Князєва

Нагадаємо, 15 травня Князєва спіймали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення його повноважень.

Після цього колишньому голові ВС обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Більш детально про підкуп Князєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.