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Екс-нардеп зізнався в корупції та пішов на угоду зі слідством

Новини » Політика     23.04.2020 - 14:59
Екс-нардеп зізнався в корупції та пішов на угоду зі слідством
Фото: Олександр Черненко (solydarnist.org)

Черненко компенсував незаконно отримані 580 тисяч гривень

Колишній народний депутат Олександр Черненко зізнався в корупції і пішов на угоду зі слідством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Вищого антикорупційного суду на каналі "Судова влада України".

Зазначимо, ВАКС розглядав справу про незаконне отримання Черненком компенсації на оренду житла на більш 582 тисячі гривень. Компенсацію він отримав незаконно, оскільки у його дружини є житло в Києві, а сам він проживає в Бородянці під Києвом.

На суді він заявив, що у нього з дружиною були складні відносини, а відстань між Києвом і Бородянкою він нібито неправильно порахував.

У підсумку Черненко пішов на угоду зі слідством і погодився повністю виплатити отримані кошти. Суд засудив його до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати нинішнього скликання Верховної ради отримали майже 6 млн гривень на оренду житла. З початку роботи Ради дев'ятого скликання 158 осіб отримали компенсацію за проживання в столиці.

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