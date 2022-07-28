Экс-нардеп Мартыненко получил второе подозрение во взяточничестве

В 2017 году Мартыненко заподозрили в том, что он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостГОК и"Энергоатом". Общие убытки составляют более 6,4 млн евро и 17,2 млн долларов. Как напомнили в НАБУ, это дело расследовано и направлено в суд еще в 2018 году. Из-за затягивания стороны защиты ее до сих пор не рассмотрели.

Впрочем, сегодня, 28 июля, детективы НАБУ и САП вручили Мартыненко новое подозрении в получении неправомерной выгоды и отмывании средств.

Это новое дело, по которому следствие установило, что в июле 2014 года бывший народный депутат получил от руководства чешской компании "SKODA JS a.s."(входит в холдинг "Объединенные машиностроительные заводы", который принадлежит российскому "Газпромбанку") неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине.

Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенному между "SKODA JS a.s."и кипрской компанией, аффилированной с екснардепом. В дальнейшем полученную неправомерную выгоду через ряд транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали. В итоге средства оказались на счете компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экснардеп.

Со счетов этой компании платили за обучение, отдых, аренду жилья за рубежом и другие личные нужды екснародного депутата и его родственников.

Расследование этих фактов детективы НАБУ начали на основе информации, предоставленной правоохранительными органами Чехии, которые и обнаружили подозрительные транзакции чешской компании "SKODA JS a.s.".

Благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Чехии и Кипра, а также материалам, полученным в Украине, НАБУ и САП собрали достаточно доказательств для сообщения екснардепу о подозрении.

Что до работников чешской компании " SKODA JS a.s.", то правовая оценка их действиям, в том числе по указанным фактам, предоставлена правоохранительными органами Чехии, которыми предъявлено обвинение 6 работникам этой компании (уголовное дело находится на стадии судебного разбирательства).