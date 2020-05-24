Экс-нападающий "Металлиста" покончил жизнь самоубийством

Умер футболист (иллюстративное фото: pixabay.com)

Милян Мрдакович покончил с собой на 39-м году жизни

Известный футболист, экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в возрасте 38 лет. Спортсмен застрелился из пистолета в собственной квартире. Трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где футболист проживал со своей девушкой.

Как сообщает издание Sportske.net, после того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "я больше не могу", взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым: он выстрелил себе в голову. Смерть бывшего футболиста подтвердили сотрудники полиции.

Милян Мрдакович (фото: alchetron.com)

Милян Мрдакович родился в Нишу, в 1982 году. Свою карьеру он начал в футбольной секции "Раднички". Серьезно занялся футболом с 10 лет. В 13 перебрался в Белград, а в 16 лет отправился в Бельгию, где и подписал свой первый профессиональный договор.

Выступал за клубы: "Андерлехт", ОФК, "Гент", "Ред Булл" (Зальцбург), "Металлист", "Маккаби" (Тель-Авив), "Витория" (Гимарайнш). С 2008 года выступал за китайский клуб "Шаньдун Лунэн". В 2009 году перешёл в кипрский "Аполлон" из Лимасола.

Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. Серб провел в команде Мирона Маркевича один сезон, забив 6 голов за 24 матча.

Всего он провел на клубном уровне 397 матчей и забил 150 голов. Также форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Спортсмен завершил свою карьеру в 2017 году.

Ранее мы писали, что 22-летняя звезда социальных сетей, а также известная спортсменка Хана Кимура ушла из жизни 23 мая.

Напомним, что 23 мая также нашли мертвым с огнестрельным ранением головы народного депутата Валерия Давыденко. Он был найден в собственном офисе.

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Автор: Анна Ярошенко