Екс-начальник Балаклійської філії "Харківобленерго" співпрацював з РФ. Його затримали

Начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ "Харківобленерго" активно співпрацював з окупантами. Його виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Начальнику Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ "Харківобленерго" оголосили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним і воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

Прокуратура зазначає, що енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань РФ, які захопили Балаклійський район.

"Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Ізюмі затримали трьох "поліцейських", які під час окупації міста працювали на РФ.

Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

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