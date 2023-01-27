Екс-начальник Балаклійської філії "Харківобленерго" співпрацював з РФ. Його затримали
Начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ "Харківобленерго" активно співпрацював з окупантами. Його виявили та затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура зазначає, що енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань РФ, які захопили Балаклійський район.
Начальнику Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ "Харківобленерго" оголосили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним і воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Нагадаємо, що в Ізюмі затримали трьох "поліцейських", які під час окупації міста працювали на РФ.
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