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Экс-начальник Балаклейского филиала "Харьковоблэнерго" сотрудничал с РФ. Его задержали

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Харьковская область, Пятница 27 января 2023 22:16
Экс-начальник Балаклейского филиала "Харьковоблэнерго" сотрудничал с РФ. Его задержали Фото: Экс-начальник Балаклейского филиала "Харьковоблэнерго" сотрудничал с РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Начальник Балаклейского района по распределению электроэнергии АО "Харьковоблэнерго" активно сотрудничал с оккупантами. Его обнаружили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Колаборант организовывал работу электрораспределительных сетей на оккупированной территории района", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что энергетические ресурсы тратились на нужды вооруженных формирований РФ, захвативших Балаклейский район.

Начальнику Балаклейского района по распределению электроэнергии АО "Харьковоблэнерго" объявили о подозрение по факту передачи материальных ресурсов незаконным вооруженным и военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Напомним, что в Изюме задержаны трое "полицейских", которые во время оккупации города работали на РФ.

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

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