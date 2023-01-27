Экс-начальник Балаклейского филиала "Харьковоблэнерго" сотрудничал с РФ. Его задержали

Начальник Балаклейского района по распределению электроэнергии АО "Харьковоблэнерго" активно сотрудничал с оккупантами. Его обнаружили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Начальнику Балаклейского района по распределению электроэнергии АО "Харьковоблэнерго" объявили о подозрение по факту передачи материальных ресурсов незаконным вооруженным и военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории.

Прокуратура отмечает, что энергетические ресурсы тратились на нужды вооруженных формирований РФ, захвативших Балаклейский район.

"Колаборант организовывал работу электрораспределительных сетей на оккупированной территории района", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Изюме задержаны трое "полицейских", которые во время оккупации города работали на РФ.

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

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