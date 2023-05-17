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Екс-міністру енергетики Насалику повідомили про нову підозру

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Середа 17 травня 2023 11:47
Екс-міністру енергетики Насалику повідомили про нову підозру Фото: Ігор Насалик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці повідомили про зміну підозри колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Про підозру також повідомили колишньому керівнику нафтогазового Департаменту Міненерговугілля. Фігурантам інкримінували зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК).

За даними слідства, чиновники внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їхніх складових.

Так, з 37 договорів, що були укладені з операторами газорозподільних систем, 33 підписали з протоколами розбіжностей, зміст яких не відповідає меті договірних відносин.

За дорученням підозрюваних було укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена. Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно "списували" кошти.

Через їхні дії з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд гривень надходжень.

Нагадаємо, у лютому РБК-Україна писало, що Насалику повідомили про підозру у підписанні збиткових для держави угод щодо розмитнення газу на користь олігарха Дмитра Фірташа. Пізніше інформацію про підозру підтвердили в ДБР.

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Ігор Насалик ДБР
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