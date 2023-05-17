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Экс-министру энергетики Насалику сообщили о новом подозрении

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Среда 17 мая 2023 11:47
Экс-министру энергетики Насалику сообщили о новом подозрении Фото: Игорь Насалик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители сообщили об изменении подозрения бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

О подозрении также сообщили бывшему руководителю нефтегазового Департамента Минэнергоугля. Фигурантам инкриминировали злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК).

По данным следствия, чиновники внесли изменения в договоры эксплуатации газораспределительных систем и их составляющих.

Так, из 37 договоров, заключенных с операторами газораспределительных систем, 33 подписали с протоколами разногласий, содержание которых не соответствует целям договорных отношений.

По доверенности подозреваемых были заключены убыточные для государства соглашения со структурами известного бизнесмена. Предпринимателям за эксплуатацию государственных имуществ искусственно "списывали" средства.

Из-за их действий с мая 2017 по декабрь 2020 бюджет недополучил 1,55 млрд гривен поступлений.

Напомним, в феврале РБК-Украина писало, что Насалику сообщили о подозрении в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа в пользу олигарха Дмитрия Фирташа. Позже информацию о подозрении подтвердили в ГБР.

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Игорь Насалик ГБР
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