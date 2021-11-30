UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Экс-министра образования Эстонии обвинили в присвоении бюджетных средств и мошенничестве

Автор: Анна Полисученко

Экс-министра образования Эстонии обвинили в присвоении бюджетных средств и мошенничестве. Государственная прокуратура Эстонии официально предъявила ей обвинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Сторона обвинения утверждает, что чиновница в общей сложности потратила около 7 500 евро из казны министерства на собственные нужды.

Согласно данным следствия, Репс поручала сотрудникам министерства обязанности, связанные с уходом за ее детьми. Также ей предъявляют обвинения в незаконном использовании министерской карты на горючее для автомобиля и возмещении расходов на празднование своего дня рождения в здании ведомства.

Кроме того, Репс обвиняют в мошенничестве путем приобретения за средства минобразования кофеварки, которую она использовала у себя дома, использования средств министерства на оплату расходов одного из членов семьи на досуг и расходов и на празднование дня рождения в одном из ресторанов.

Производство было начато после того, как газета Õhtuleht опубликовала материал о нецелевом использовании средств министерства Майлис Репс в прошлом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония