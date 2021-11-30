Екс-міністра освіти Естонії звинуватили у привласненні бюджетних коштів і шахрайстві

Сторона звинувачення стверджує, що чиновниця в цілому витратила близько 7 500 євро з казни міністерства на власні потреби.

Згідно з даними слідства, Репс доручала співробітникам Міністерства обов'язки, пов'язані з доглядом за її дітьми. Також їй пред'являють звинувачення в незаконному використанні міністерської карти на пальне для автомобіля і відшкодування витрат на святкування свого дня народження в будівлі відомства.

Крім того, Репс звинувачують у шахрайстві шляхом придбання за кошти Міносвіти кавоварки, яку вона використовувала у себе вдома, використання коштів Міністерства на оплату витрат одного з членів сім'ї на дозвілля та витрат і на святкування дня народження в одному з ресторанів.

Виробництво було розпочато після того, як газета Õhtuleht опублікувала матеріал про нецільове використання коштів Міністерства Майліс Репс в минулому році.