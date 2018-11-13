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"Экс-министра" информации "ДНР" будут судить заочно

Новости » Общество    13.11.2018 - 20:40
"Экс-министра" информации "ДНР" будут судить заочно
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Прокуратура направила в Селидовский суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины, которая сотрудничала с террористами

Бывшую исполняющую обязанности министра информации так называемой "Донецкой народной республики" ждет заочное осуждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В частности, прокуратура Донецкой области направила в Селидовский городской суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины в отношении гражданки Украины, которая сотрудничала с террористами.

 Установлено, что в феврале 2015 года 53-летняя жительница Донецка, действуя из личных соображений, вступила в состав террористической организации "ДНР" и в течение двух лет занимала должность в одной из "учреждений" политического блока, а именно - выполняла обязанности так называемого "министра информации ДНР".

Деятельность ее заключалась в пропаганде преступных идей "русского мира", создании образа "ДНР" как легитимного государственного образования, и оправдание насильственных преступных действий главарей незаконных вооруженных формирований и их кремлевских кураторов.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Поскольку обвиняемый продолжает находиться на территории, контролируемой боевиками, ее будут судить заочно.

Напомним, по материалам Службы безопасности Украины Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил к десяти годам лишения свободы так называемого "министра финансов ДНР"

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