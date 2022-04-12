Экс-министра Червоненко заметили в Яремче: кричал на сотрудников АЗС

Украинский политик и экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко был замечен в Ивано-Франковской области. Он привлек внимание людей, устроив скандал с работниками АЗС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на активиста Сергея Стерненко в Facebook .

"Известный пророссийский коллаборант Евгений Червоненко вчера был замечен на одной АЗС в Яремче, Ивано-Франковская область. Он громко кричал на работников заправки, потому что был возмущен, что ему могут заправить его ауди только по литражу, а не до полного бака. Говорил, что у него документы от ВСУ, а потому ему надо только полный бак", - написал Стерненко

Вместе с тем активист поинтересовался, почему Червоненко, который воспевал русскую армию и говорил, что будет бить каждого, кто попытается снять с его авто российский флаг, до сих пор на свободе, и какие боевые задачи ВСУ он выполнял в Ивано-Франковской области.

Напомним, за день до этого, 11 апреля 2022 года движение "Честно" открыло реестр коллаборантов и государственных предателей. В перечне оказались уже 100 представителей власти, правоохранителей, журналистов и судей.

Экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко, который на протяжении последних лет активно демонстрирует свою антиукраинскую позицию и приверженность России, также попал в список, как пророссийский пропагандист.

Представители "Честно" обвиняют Червоненко в трансляции основных месседжей пропаганды оккупанта. В частности, политик утверждал, что Россия нападет на Украину только в случае атаки самого Киева. Он называл войну на Донбассе гражданской и еще в 2015 году признавал ДНР и ЛНВ. Пропагандист также систематически говорил о необходимости возобновления сотрудничества с Россией.