Екс-міністра Червоненка помітили в Яремчі: кричав на співробітників АЗС

Український політик та екс-міністр транспорту та зв’язку Євген Червоненко був помічений в Івано-Франківській області. Він привернув увагу людей, влаштувавши скандал із працівниками АЗС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на активіста Сергія Стерненка у Facebook .

"Відомий проросійський колаборант Євген Червоненко вчора був помічений на одній АЗС в Яремче, Івано-Франківська область. Він гучно кричав на працівників заправки, бо був обурений, що йому можуть заправити його ауді тільки по літражу, а не до повного бака. Казав, що в нього документи від ЗСУ, а тому йому треба тільки повний бак", - написав Стерненко

Разом з тим активіст поцікавився, чому Червоненко, який возвеличував російську армію та казав що буде бити кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі, та які бойові завдання ЗСУ він виконував у Івано-Франківській області.

Нагадаємо, за день до цього, 11 квітня 2022 року рух "Чесно" відкрив реєстр колаборантів та державних зрадників. У переліку опинилися вже 100 представників влади, правоохоронців, журналістів і суддів.

Екс-міністр транспорту та зв’язку Євген Червоненко, котрий протягом останніх років активно демонструє свою антиукраїнську позицію та прихильність Росії, також потрапив у список, як проросійський пропагандист.

Представники "Чесно" звинувачують Червоненко у трансляції основних меседжів пропаганди окупанта. Зокрема, політик стверджував, що Росія нападе на Україну тільки у випадку атаки самого Києва. Він називав війну на Донбасі громадянською і ще у 2015 році визнавав ДНР та ЛНР. Пропагандист також систематично говорив про необхідність відновлення співпраці з Росією.