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Экс-министр обвинил Арахамию в коррупции и заявил о готовности дать показания в НАБУ

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 18:50
Экс-министр обвинил Арахамию в коррупции и заявил о готовности дать показания в НАБУ Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о готовности дать показания в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) о возможной причастности главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии к "скруткам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Омеляна в Facebook.

По его словам, финансовые потери бюджета от коррупции исчисляются миллиардами гривен.

"В частности, потери от "скруток" НДС - от 4 млрд грн/месяц, от оптимизации налогов финансово-промышленных групп ежегодно государство теряет более 50 млрд грн, государственные компании могут платить в бюджет дополнительно еще 20 млрд грн, но "свой менеджмент" не дает, элементарный аудит месторождений полезных ископаемых, даже без повышения ставок, дал бы больше 10 млрд грн, серый рынок подакцизных товаров недодает налогами более 30 млрд грн/год, о контрабанде - 300 млрд грн/год", - написал Омелян.

Омелян также заявил о возможной причастности Арахамии к коррупционным схемам. В частности, о причастности Арахамии к поставкам электроэнергии в Украину через подставную фирму в ОАЭ.

Он также утверждает про существование справки СБУ по поводу инфраструктурных коррупционных схем Арахимии.

”Также он уже давно пользуется исключительно чартерными самолетами. Уверен, для журналистов-расследователей это было бы интересно, как и то, почему эти перелеты совершаются инкогнито, часто вообще без документов, удостоверяющих высокопоставленное лицо", - говорится в посте Омеляна.

Как сообщалось ранее, компанию из ОАЭ, которую связывают с главой фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давидом Арахамией, обвинили в получении необоснованной прибыли с импорта электроэнергии из Беларуси в Украину.

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Давид Арахамия
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