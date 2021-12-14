Екс-міністр звинуватив Арахамію у корупції та заявив про готовність дати свідчення в НАБУ

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про готовність дати свідчення в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) про можливу причетність голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії до "скруток".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Омеляна в Facebook .

За його словами, фінансові втрати бюджету від корупції обчислюються мільярдами гривень.

"Зокрема, втрати від "скруток" ПДВ - від 4 млрд грн/місяць, від оптимізації податків фінансово-промислових груп щорічно держава втрачає понад 50 млрд грн, державні компанії можуть платити до бюджету додатково ще 20 млрд грн, але "свій менеджмент" не дає, елементарний аудит родовищ корисних копалин навіть без підвищення ставок дав би більше 10 млрд грн, сірий ринок підакцизних товарів недодає податками понад 30 млрд грн/рік, про контрабанду - 300 млрд грн/рік", - написав Омелян.

Омелян також заявив про можливу причетність Арахамії до корупційних схем. Зокрема, про причетність Арахамії до постачання електроенергії в Україну через підставну фірму в ОАЕ.

Він також стверджує про існування довідки СБУ з приводу інфраструктурних корупційних схем Арахімії.

”Також він уже давно користується виключно чартерними літаками. Упевнений, для журналістів-розслідувачів це було б цікаво, як і те, чому ці перельоти здійснюються інкогніто, часто взагалі без документів, які засвідчують високопоставлену особу", - йдеться у пості Омеляна.