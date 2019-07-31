Экс-мэр Варшавы Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена Украины

Член польского парламента Марчин Свенчицкий займет должность бизнес-омбудсмена осенью 2019 года вместо Альгирдаса Шеметы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины была утверждена 30 июля на заседании совета.

"Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого," - сказал Шемета в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

Добавим, в феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

Как известно, правительство создало СБО как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР.

Напомним, Шемета был назначен на должность бизнес-омбудсмена Украины в 2014 году. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.