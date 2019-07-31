Екс-мер Варшави Свенчицький займе посаду бізнес-омбудсмена України

Член польського парламенту Марчін Свенчицький займе посаду бізнес-омбудсмена восени 2019 року замість Альгірдаса Шемети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена України була затверджена 30 липня на засіданні ради.

"Вчора на засіданні ради була затверджена кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена України пана Марчіна Свенчицький, нинішнього члена польського парламенту, колишнього мера Варшави, а також колишнього міністра міжнародних економічних відносин в першому уряді Тадеуша Мазовецького," - сказав Шемета в ході прес-конференції в Києві в середу.

Додамо, що в лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався в травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.

Як відомо, уряд створив СБО як свій постійно діючий консультативно-дорадчий орган у 2014 році, кошти для його фінансування виділив ЄБРР.

Нагадаємо, Шемета був призначений на посаду бізнес-омбудсмена України в 2014 році. До цього обіймав посаду комісара ЄС з питань оподаткування, з митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством.