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Лучший экс-сотрудник эстонской спецслужбы оказался шпионом РФ

Новости » Политика    12.04.2019 - 14:00
Лучший экс-сотрудник эстонской спецслужбы оказался шпионом РФ
Иллюстративное фото (rus.delfi.ee Ilmar Saabas)

Подозреваемый стал сотрудничать с российскими спецслужбами после выхода на пенсию

В Эстонии Полиция безопасности (КАПО) задержала своего бывшего сотрудника Владимира Куликова по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Соответствующая информация была обнародована в ходе презентации ежегодника Полиции безопасности за 2018 год.

Издание отмечает, что Куликов в 1990-е годы считался одним из лучших сотрудников ведомства.

Указано, что подозреваемый начал сотрудничать со спецслужбами РФ после ухода из КАПО на пенсию в 2012 году. Куликов стал работать тренером по дзюдо. Сообщается, что контакт с экс-сотрудником эстонской спецслужбы был установлен во время его приезда в Россию.

Так, гендиректор КАПО Арнольд Синисалу заявил, что Куликов был задержан 26 марта, в настоящее время он находится под арестом. Детали обвинения не раскрываются, поскольку расследование продолжается.

Добавим, во время работы в КАПО Куликова наградили орденом Орлиного креста. Один раз он был признан сотрудником года.

Напомним, в Эстонии шпион РФ Дмитрий Козлов получил 3,5 года заключения. Так, гражданина Эстонии Козлова осудили за передачу РФ секретной информации.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале в Эстонии суд приговорил двоих эстонских граждан к тюремному заключению за шпионаж в пользу России. Отмечалось, что 65-летнему Петру Волину и его 38-летнему сыну Денису Метсавасу суд назначил наказание в виде 6 и 15,5 лет тюрьмы соответственно.

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