Екс-лідери "Шахтаря", свідки величі МЮ і чемпіон світу: кого в Європі можна взяти безкоштовно

У воротах імпровізованої команди вільних агентів опиниться Давід Де Хеа. Знаменитий іспанець влітку покинув "Олд Траффорд" після 12-ти сезонів у ролі основного воротаря "Манчестер Юнайтед". Занепалий англійський гранд вчинив некрасиво – навіть не запропонував контракт на гірших умовах із обіцянкою шансу поборотися за місце в старті. Натомість взяли Андре Онану, який явно не засяяв.

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У центрі оборони поставимо ще одного чемпіона в складі МЮ – Філа Джонса. Він тріумфував разом із Де Хеа та іншими манкуніанцями ще в сезоні 2012/13. З тих пір не один став витік. І якщо іспанський кіпер був рятівною соломинкою "Юнайтед" ще довгий час, то центрбек давно випав із обойми. Влітку став безробітним, а новий клуб досі не знайшов. Хоча за старі заслуги ще зможе побігати десь в трясовині.

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Фото: Філ Джонс провів на "Олд Траффорд" 12 років (manutd.com)

Компанію англійцю в центрі оборони міг би скласти Жером Боатенг. Скандальний німець не грав на офіційному рівні з літа, а восени ледь не повернувся до "Баварії". Мюнхенці якраз мали переповнений лазарет і розглядали варіант запросити ветерана. Утім, негативна реакція вболівальників змусила босів гранда відступити від ідею. Чемпіону світу-2014 досі не пробачили побиття колишньої коханої...

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Із літа тягнеться відпочинок Шкодрана Мустафі. Колишній оборонець лондонського "Арсенала" після сезону 2022/23 покинув іспанський "Леванте". На Піренеях албанського німця діймали травми – коліно, м'язи, підколінне сухожилля. Кар'єру завершувати Мустафі наче не збирався. Можливо, і проблеми зі здоров'ям вирішив і готовий допомогти досвідом комусь із середняків чемпіонату Німеччини.

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Цілий рік пропустив колишній вінгер збірної України Марлос. Екс-зірка харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря" покинув нову батьківщину за три тижні до повномасштабного вторгнення РФ. Утім, в "Атлетіко Паранаенсе" в учасника Євро-2020 не пішло – лише 14 матчів і 422 хвилини в усіх турнірах. Хоча свої 3 м'ячі Марлос забив. Ще можна було б гарантувати безбідну старість десь в ОАЕ...

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Фото: Марлос провів у "Шахтарі" 7,5 сезонів (shakhtar.com)

1 січня той же "Атлетіко Паранаенсе" покинув Артуро Відаль. Зірковий чилієць провів там лише півроку, та навряд довго перебуватиме без клубу. Довгий на язик хавбек ще здатен демонструвати високий рівень, хай навіть і в Латинській Америці. Крайній випадок – повернення у рідний чемпіонат. Хоча і варіант із переїздом за великим мішком грошей десь в Катар відкидати не слід.

Можливі варіанти працевлаштування: середняки бразильської Серії А, "Коло Коло", Близький Схід

Несподівано в компанії безробітних опинився Джессі Лінгард. Гаразд, у Ноттінгемі в хавбека все пішло шкереберть. Та періодично він непогано виглядав у складі МЮ, а піврічна оренда у "Вест Хемі" в сезоні 2020/21 взагалі стала найкращим часом Лінгарда у великому футболі. Повернути англійця того зразка нібито готовий Шон Дайч. Керманич ліверпульського "Евертона" на таких реабілітаціях знається.

Можливі варіанти працевлаштування: "Фулхем", "Евертон"

У пошуках нового клубу розпочав новий рік ще один представник "золотого покоління" УПЛ. Дуглас Коста останні два роки провів у Штатах. Колишній вінгер збірної Бразилії після п'яти повних сезонів у "Шахтарі" чимало поподорожував – Німеччина, Італія, знову Німеччина, Бразилія. Тепер на нього накинув оком "Сантос". Легендарний клуб уперше в історії вилетів із еліти та прагне повернення.

Можливі варіанти працевлаштування: "Сантос"

Фото: На Дугласа Косту зберігся попит на батьківщині (facebook.com/lagalaxy)

Досі не знайшов команди Хав'єр Пасторе. Колись перспективний аргентинець став вільним агентом ще 1 липня. З тих пір навіть чуток про інтерес до атакувального хавбека в інформаційному просторі не було. Проте, кар'єра "аргентинського Кака" залишила присмак недосказаності. У "Парі Сен-Жермен" та Катарі він вже заробив вдосталь. Настав час повертатися на батьківщину?..

Можливі варіанти працевлаштування: "Уракан"

Висновки з провального сезону МЛС зробило керівництво "Інтера Маямі". Флоридці вже запросили Луїса Суареса, щоб відновити тандем уругвайця з Ліонелем Мессі. Зате вказали на двері Хосефу Мартінесу. Венесуелець справді провів посередній сезон (12 голів у всіх турнірах), але став найкращим бомбардиром команди. Отже, пошук нової у 30 років не стане проблемою.

Можливі варіанти працевлаштування: МЛС, АПЛ

Головною сенсацією нового сезону Серії А в унісон називають "Болонью". Можна лише уявити розпач Роберто Соріано, який віддав "россоблу" 4,5 сезони, але пішов із команди якраз перед таким перформансом. Звісно, на нього не розраховував Тьяго Мотта. Та атакувальному хавбеку в лютому виповниться лише 33. Для чемпіонату Італії – це не вік. Тож невдовзі ще почуємо це прізвище.

Можливі варіанти працевлаштування: нижня половина таблиці Серії A, верхня половина таблиці Серії B