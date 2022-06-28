Экс-лидер "Шахтера" вернулся на родину для завершения карьеры

Бразильский "Атлетико Паранаэнсе" оформил переход опытного полузащитника Фернандиньо, на протяжении многих лет защищавшего цвета донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

37-летний хавбек вернулся в родной клуб. Именно в структуре "красно-черных" он воспитывался и дебютировал на профессиональном уровне.

Фернандиньо заключил с "Паранаэнсе" контракт на 2 года и взял футболку с номером 5. Скорее всего, по завершении действия соглашения ветеран повесит бутсы на гвоздь. В составе бразильского гранда он уже выступал в 2002–2005 гг.

Оттуда Фернандинью перебрался в "Шахтер". За "горняков" бразилец отыграл 8 сезонов и помог завоевать 6 чемпионских титулов, 4 Кубка Украины, 2 Суперкубка страны и Кубок УЕФА 2008/09. Перед сезоном 2013/14 перебрался в "Ман Сити" за 40 млн евро.

На Туманном Альбионе Фернандинью провел еще 9 сезонов. Коллекция трофеев центрхава там пополнилась пятью титулами АПЛ, Кубком Англии, 6-ю Кубками лиги и Суперкубком Англии.