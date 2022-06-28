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Екс-лідер "Шахтаря" повернувся на батьківщину для завершення кар'єри

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Бразилія, Вівторок 28 червня 2022 09:25
Екс-лідер "Шахтаря" повернувся на батьківщину для завершення кар'єри Фото: Фернандінью у рідній футболці (ge.globo.com)
Автор: Антон Федорців

Бразильський "Атлетіко Паранаенсе" оформив перехід досвідченого півзахисника Фернандінью, який упродовж багатьох років захищав кольори донецького "Шахтаря" та англійського "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

37-річний хавбек повернувся у рідний клуб. Саме в структурі "червоно-чорних" він виховувався і дебютував на професіональному рівні.

Фернандінью уклав із "Паранаенсе" контракт на 2 роки та взяв футболку з номером 5. Найімовірніше, після завершення дії угоди ветеран повісить бутси на цвях. У складі бразильського гранда він вже виступав у 2002-2005 рр.

Звідти Фернандінью перебрався до "Шахтаря". За "гірників" бразилець відіграв 8 сезонів і допоміг здобути 6 чемпіонських титулів, 4 Кубка України, 2 Суперкубка країни та Кубок УЄФА 2008/09. Перед сезоном 2013/14 перебрався до "Ман Сіті" за 40 млн євро.

На Туманному Альбіоні Фернандінью провів ще 9 сезонів. Колекція трофеїв центрхава там поповнилася п'ятьма титулами АПЛ, Кубком Англії, 6-ма Кубками ліги та Суперкубком Англії.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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