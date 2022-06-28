Екс-лідер "Шахтаря" повернувся на батьківщину для завершення кар'єри
Бразильський "Атлетіко Паранаенсе" оформив перехід досвідченого півзахисника Фернандінью, який упродовж багатьох років захищав кольори донецького "Шахтаря" та англійського "Манчестер Сіті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.
37-річний хавбек повернувся у рідний клуб. Саме в структурі "червоно-чорних" він виховувався і дебютував на професіональному рівні.
Фернандінью уклав із "Паранаенсе" контракт на 2 роки та взяв футболку з номером 5. Найімовірніше, після завершення дії угоди ветеран повісить бутси на цвях. У складі бразильського гранда він вже виступав у 2002-2005 рр.
Звідти Фернандінью перебрався до "Шахтаря". За "гірників" бразилець відіграв 8 сезонів і допоміг здобути 6 чемпіонських титулів, 4 Кубка України, 2 Суперкубка країни та Кубок УЄФА 2008/09. Перед сезоном 2013/14 перебрався до "Ман Сіті" за 40 млн євро.
На Туманному Альбіоні Фернандінью провів ще 9 сезонів. Колекція трофеїв центрхава там поповнилася п'ятьма титулами АПЛ, Кубком Англії, 6-ма Кубками ліги та Суперкубком Англії.
Bem-vindo de volta, @fernandinho!— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 27, 2022
Welcome back, @fernandinho!
José Tramontin/athletico.com.br #BemVindoFernandinho #WelcomeFernandinho pic.twitter.com/2MkzBmoWWX
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
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