UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-лідер "Шахтаря" опинився в чемпіонаті Греції

Фото: Тайсон у лавах "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник харківського "Металіста" та донецького "Шахтаря" Тайсон повернувся до Європи. Відтепер він захищатиме кольори грецького ПАОКа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний бразилець поповнив лави третьої команди грецької Суперліги. Останнім клубом ветерана був "Інтернасьйонал" із Порту-Алегрі.

Тайсон уклав із "двоголовими орлами Півночі" півторарічний контракт. У Салоніки він переїхав у статусі вільного агента. "Інтернасьйонал" бразильський хавбек покинув через конфлікт із керівництвом "колорадос". Ті нарекли Тайсона організатором бунту в роздягальні.

На Балканах досвідченого виконавця прихистив Разван Луческу – син головного тренера київського "Динамо". Під керівництвом Луческу-старшого Тайсон виступав у "Шахтарі". Загалом у складі "гірників" бразилець провів 299 матчів у всіх турнірах (55 м'ячів, 78 асистів), а ще 83 поєдинки (20 голів, 26 передач) провів за "Металіст".

Лідером чемпіонату Греції наразі є "Панатінаїкос" (42 очки). Головні конкуренти афінської команди – столичний АЕК (38 пунктів) і ПАОК Тайсона (36). Чемпіонський титул розіграють 6 найкращих команд Суперліги.

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News