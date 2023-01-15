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Экс-лидер "Шахтера" оказался в чемпионате Греции

Фото: Тайсон в рядах "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" Тайсон вернулся в Европу. Теперь он будет защищать цвета греческого ПАОКа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

35-летний бразилец пополнил ряды третьей команды греческой Суперлиги. Последним клубом ветерана был "Интернасьонал" из Порту-Алегри.

Тайсон заключил с "двухглавыми орлами Севера" полуторагодовой контракт. В Салоники он переехал в статус свободного агента. "Интернасьонал" бразильский хавбек покинул из-за конфликта с руководством "колорадос". Те назвали Тайсона организатором бунта в раздевалке.

На Балканах опытного исполнителя приютил Разван Луческу – сын главного тренера киевского "Динамо". Под руководством Луческу-старшего Тайсон выступал в "Шахтере". Всего в составе "горняков" бразилец провел 299 матчей во всех турнирах (55 мячей, 78 ассистов), а еще 83 поединка (20 голов, 26 передач) провел за "Металлист".

Лидером чемпионата Греции является "Панатинаикос" (42 очка). Главные конкуренты афинской команды – столичный АЕК (38 пунктов) и ПАОК Тайсона (36). Чемпионский титул разыграют 6 лучших команд Суперлиги.

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

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