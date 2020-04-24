Экс-лидер сборной Украины решил завершить карьеру

Бывший форвард сборной Украины Марко Девич решил завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом сообщает новостная служба телеканалов "Футбол 1/2/3".

Игрок заявил, что не станет продлевать контракт с азербайджанским "Сабахом", который, по его словам, истек. Однако 36-летний Девич видит себя тренером или агентом, но еще рано об этом говорить.

"Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", - сказал Марко

Девич на протяжении девяти лет выступал за украинские команды - луцкую "Волынь", харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер". Суммарно он провел 272 поединка в их составе, отметившись 104 мячами.

Позже в карьере уроженца Белграда были российские "Рубин" и "Ростов", катарский "Аль-Райан", "Вадуц" из Лихтенштейна и сербский "Вождовац". В свое время он мог перебраться в чемпионат Англии.

Также в активе форварда выступления за сборную Украины (35 матчей, 7 голов), вместе с которой он играл на Евро-2012. Он является автором первого хет-трика в истории "сине-желтой" команды (в 2013 на поле Сан-Марино).