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Экс-командиру отряда морской охраны объявили подозрение из-за сдачи воинской части в Крыму

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 18:43
Экс-командиру отряда морской охраны объявили подозрение из-за сдачи воинской части в Крыму Архивное фото: захват воинской части, Керчь (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины сообщили о подозрении. Ему инкриминируют совершение государственной измены.

Об этом сообщили в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и воинских частей в Крыму, командир Керченского отряда морской охраны совершил маневры по выходу корабельно-катерной группы с оккупированной территории полуострова.

У связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который был обязан контролировать обеспечение охраны военной части № 1472 в г. Керчь АР Крым, чтобы ее не захватили российские военные.

Подозреваемый дал незаконный приказ открыть ворота и запустить на территорию воинской части автобуса с представителями Вооруженных сил РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к военной единицы ВСУ.

Напомним, в Украине объявили подозрение контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота военно-ворського флота Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины с 2014 года направила в суд 1960 уголовных производств относительно государственной измены и терроризма.

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