ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екс-командиру загону морської охорони оголосили підозру через здачу військової частини в Криму

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 18:43
Екс-командиру загону морської охорони оголосили підозру через здачу військової частини в Криму Архівне фото: захоплення військової частини, Керч (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби України повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення державної зради.

Про це повідомили у прес-центрі Офіса генпрокурора.

Слідство встановило, що у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель та військових частин у Криму, командир Керченського загону морської охорони здійснив маневри з виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова.

У зв'язку з цим, виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони військової частини № 1472 у м. Керч АР Крим, щоб її не захопили російські військові.

Підозрюваний надав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію військової частини автобуси з представниками Збройних сил РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави у безперешкодному доступі до військової одиниці ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні оголосили підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-ворського флоту Збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України з 2014 року скерувала до суду 1960 кримінальних проваджень щодо державної зради та тероризму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Крим військові держзрада
NEWS
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
Завтра відбудеться чергове засідання РНБО: продовжать боротьбу з контрабандою
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою