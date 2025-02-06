Екс-командиру 155-ї бригади Рюмшину зменшили розмір застави, але лишили під вартою

Справа екс-командира 155-ї бригади

Нагадаємо, що 20 січня, стало відомо про затримання колишнього командира 155-ї ОМБР іменні Анни Київської. Під час його командування СЗЧ у бригаді набуло масового характеру.

Примітно, що особливого розголосу дана справа набула після того, як 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. Колишній командир 155-ї бригади відправив за кордон 22 бійців, 15 з яких у 2024 році, перед мобілізацією, спіймали на спробі незаконного перетину кордону.

За підозрою, згідно з якою його затримали, колишньому командиру загрожує до десяти років тюрми.

За день після цього в ДБР розкрили додаткові подробиці даної справи. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

А вже 22 січня, Рюмшина взяли під варту з можливістю застави в 90 мільйонів гривень.

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