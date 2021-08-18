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Экс-командира харьковского "Беркута" объявили в розыск

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Киев, Среда 18 августа 2021 16:29
Экс-командира харьковского "Беркута" объявили в розыск Фото: Виктор Шаповалов (скрин видео/5 канал)
Автор: РБК-Украина

Бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова объявили в розыск. Он не явился на заседание суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook "Адвокатской консультативной группы".

Сообщается, что судья Подольского районного суда Киева Людмила Казмиренко 16 августа объявила Шаповалова в розыск. Когда состоится следующее заседание по делу, пока неизвестно.

Отметим, Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояний в центре Киева, что привело к тяжелым последствиям. В августе суд разрешил его задержать после того, как он не явился на избрание меры пресечения по новому подозрению в организации теракта и убийства митингующих.

Напомним, в прошлом году Харьковский окружной административный суд восстановил Шаповалова в должности после того, как его отпустили из СИЗО по так называемому "закону Савченко".

Но в МВД заявили, что бывший "беркутовец" не будет служить в полиции.

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