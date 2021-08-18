Екс-командира харківського "Беркуту" оголосили в розшук

Колишнього командира харківського "Беркута" Віктора Шаповалова оголосили в розшук. Він не з'явився на засідання суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook "Адвокатської консультативної групи".

Зазначимо, Шаповалов звинувачується в перевищенні влади і службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протистоянь в центрі Києва, що призвело до тяжких наслідків. У серпні суд дозволив його затримати після того, як він не з'явився на обрання запобіжного заходу за новою підозрою в організації теракту і вбивства мітингувальників.

Повідомляється, що суддя Подільського районного суду Києва Людмила Казміренко 16 серпня оголосила Шаповалова в розшук. Коли відбудеться наступне засідання у справі, поки невідомо.

Нагадаємо, минулого року Харківський окружний адміністративний суд поновив Шаповалова на посаді після того, як його відпустили з СІЗО за так званим "законом Савченко".

Але в МВС заявили, що колишній "беркутівець" не служитиме в поліції.