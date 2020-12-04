Бывший "беркутовец" не будет служить в полиции: МВД обжалует решение суда

Фото: Артем Шевченко (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Министерство внутренних дел и Нацполиция будут блокировать восстановление в должности экс-командира роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Ведомства обжалуют решение Харьковского окружного административного суда.

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко на странице в Twitter.

"Он не будет служить в рядах полиции - таким там место", - написал представитель МВД.

Напомним, сегодня стало известно, что Харьковский окружной административный суд отменил увольнение Шаповалова из МВД. Шаповалов находится под следствием по делу Майдана, но был освобожден из СИЗО по так называемому "закону Савченко".

Как писало РБК-Украина, бывший правоохранитель обвинялся в превышении власти в отношении активистов Майдана. По состоянию на сегодня бывший "беркутовец" все еще находится под следствием и не оправдан.

Добавим, в октябре суд объявил в международный розыск бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых передали ОРДЛО в рамках обмена пленными. "Беркутовцы" обвиняются в расстреле 48 участников Майдана.